Většina přítomných se rozhodla zůstat a počkat, pár lidí odešlo. „Přijela jsem až z Londýna,“ přiznala se jedna z dam, nakonec jich zůstalo dvanáct, další přišla ještě později.

Svoji roli sehrál zřejmě i fakt, že hostem přednášky byl indický čteč palmových listů Palanisamy Chinappa, který nyní absolvoval pouze čtyři přednášky v republice – v Českých Budějovicích, Kolíně a v Praze, s oběma muži přijela ještě Bára Hlaváčová, překladatelka jak z palmových listů, tak z i do angličtiny.

Palmové listy napsalo sedm mudrců před tisíci lety pro ty, kteří se někdy v budoucnu přijdou zeptat na svůj osud. V úvodu hovořil Pavel Krejčí, který už ve stejných prostorách jedno setkání absolvoval, hovořil o svém osudu, kdy se rozvedl a přišel o všechno i o kamaráda, který měl v palmových listech napsáno, aby si dal pozor na silnici a před pár dny mu poslal fotografii zcela zrušeného automobilu, přičemž on neutrpěl ani škrábanec.

Hlavním tématem však byly vztahy, a to i přes fakt, že indickému čteči palmových listů jeho manželku vybrala maminka. „Když opadne to prvotní zamilování, tak pak je to na stejné úrovni, jako když vám partnera vybere maminka,“ zlehčil Pavel Krejčí.