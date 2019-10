Věnce a květiny pak k pomníku položili sokolové, skauti, bývalý starosta města, dnes poslanec a předseda strany Starostové a nezávislí Vít Rakušan, za kolínskou Českou pirátskou stranu Cyril Koky a Jiří Snížek, Pavel Vladyka, předseda Klubu vojenské historie Československé armády v Kolíně - Sendražicích, vedoucí organizujícího Odboru školství, kultury a sportu Petr Kesner a na úplný závěr pak vedení města, tedy starosta Michael Kašpar a jeho zástupci Iveta Mikšíková a Michal Najbrt.

Jako první promluvil poslanec Parlamentu České republiky Vít Rakušan, který se zaměřil právě na parlamentní demokracii, včetně té současné i odkaz prvního československého prezidenta. Zástupce skautů, mladý Martin Zoubek, ve svém projevu vypíchl současnou rozdělenou společnost. „Troufám si říci, že by z nás pan prezident Masaryk neměl moc velkou radost. Máme svobodu, v níž je zahrnuta i svoboda slova, ale nezapomínejme, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, a to právě i ve slovním vyjádření,“ řekl mimo jiné a vzpomněl i třicáté výročí Sametové revoluce. „Vyslovím jedno přání, ať žádnou takovou už nemusíme mít. Ačkoliv, by nás možná více probrala,“ ukončil svoji řeč.

Ideály Masaryka i první republiky na závěr připomněl starosta města Michael Kašpar. Po zaznění státní hymny celý pietní akt ukončily další dvě skladby v podání Městské hudby Františka Kmocha.