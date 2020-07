Vzhled Masarykova mostu v Kolíně by se měl přiblížit jeho historické podobě

/FOTOGALERIE/ Projektovou dokumentaci na opravu Masarykova mostu připravuje město Kolín. „Mostní konstrukce je co do statiky v pořádku, probíhají pravidelné mostní zkoušky,“ ubezpečil starosta Michael Kašpar s tím, že úpravy mostu se budou týkat jeho vzhledu. Ten by se měl hodně přiblížit původní historické podobě.

Masarykův most v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková