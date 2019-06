Kolín /FOTOGALERIE/ - Už na přelomu konce školního roku a začátku letních prázdnin by měla začít velká přístavba, přesněji řečeno nástavba nad přístavbou u Základní školy Mnichovická v Kolíně. V nástavbě vznikne místo pro odborné učebny, jazyková učebna i učebny pro řemeslné vzdělávání.

Na druhý pokus město vysoutěžilo stavební firmu, hotovo i v rámci dotačních podmínek musí být hotovo do konce února. Takže se zahájením poměrně velké akce se docela pospíchá. Jedná se o projekt za 17 milionů korun, je tedy jasné, že během dvou prázdninových měsíců se vše nestihne, ale stačit by se mělo co nejvíc.