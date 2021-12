K mání budou byty od 1+kk po 4+kk s lodžiemi, terasami nebo předzahrádkami. Hlavní příjezd bude situován do slepé části Žižkovy ulice, v areálu se počítá s novou autobusovou zastávku, v přízemí jednoho z bytdomů by měla vzniknout kavárna s pekárnou.

Pro rezidenty se v lokalitě počítá s více než 170 parkovacími místy, a to garážové nebo venkovní stání, dalších pět desítek míst by mělo být pro návštěvy a ostatní řidiče.

Celá výstavba Za Jízdárnou, kde by mělo být i malé náměstíčko a pěší zóna, by měla být hotová v roce 2024. První rodiny by se však mohly začít stěhovat už v druhé polovině příštího roku.

Kvůli bezpečnosti při stavebních činnosti je nyní v lokalitě omezen provoz, vjezd do slepé ulice je povolen jen dopravní obsluze nebo pokud někdo míří třeba do bazaru nábytku. S tímto omezením se počítá do začátku listopadu příštího roku.