Částečné zpoždění některých staveb podle jeho slov v celé České republice obecně úzce souvisí s všeobecnou zdravotní situací v souvislosti s pandemií koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem.

„Odkaz na vyšší moc a způsobené komplikace s dodávkami materiálu a absencí zaměstnanců ve stavebnictví přišel ostatně od všech smluvních partnerů – zhotovitelů městských investic,“ upřesnil Miroslav Káninský s tím, že průběh výstavby haly se nicméně nezastavil.

Aktuálně pokračují práce na přípravě základové spáry a na přeložkách inženýrských sítí.„Probíhají kontrolní dny a koordinační schůzky se zástupci zadavatele, zhotovitele a zpracovatele projektu nad technickými detaily. Prozatím by neměl být ohrožen termín dokončení díla,“ uvedl vedoucí odboru.

Slavnostní zahájení prací na nové sportovní hale se uskutečnilo ve středu 12. února, hotovo by mělo být příští rok v létě. Kromě samotné haly vznikne také parkoviště pro více než osm desítek osobních aut, dojde k rozšíření příjezdové komunikace a samozřejmě se upraví a dosadí zeleň v okolí.

Před lety, kdy už kolínská sportovní veřejnost po nové hale volala, se zvažovala její výstavba nedaleko Vodního světa. Proti tomuto umístění se zvedla vlna nevole v řadách lidí bydlících v okolí, následně došlo ke změně složení na radnici a svou roli sehrály i finance.

Výsledkem jsou dvě základní změny budoucí haly. Nebude u bazénu, ale v Borkách a bude menší, tudíž levnější. Původní záměr kdysi počítal s investicí kolem 200 milionů, aktuálně budovaná hala má rozpočet 97 milionů korun.

Bude sloužit pro halové sporty, primárně podle slov starosty Michaela Kašpara cílí na ty, které ve městě nemají vhodné zázemí, takže sportovci leckdy dojíždí do okolních měst. Jsou to třeba florbalisté, házenkáři nebo futsalisté. Ale samozřejmě využití haly bude výrazně širší.

Palubová podlaha bude splňovat podmínky dle certifikace sportů FIBA Level 1 (Mezinárodní basketbalová federace) a IHF (Mezinárodní házenkářská federace). Hřiště bude mít rozměr 40 x 25 metrů, hala pojme 138 diváků a 98 sportujících. Nebude chybět kavárna, klubovny nebo třeba lezecká stěna. Ve finále hala dostane dřevěný obklad, a to jak uvnitř, tak zvenčí, takže by měla pěkně zapadnout do okolního přírodního prostředí.