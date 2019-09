/FOTOGALERIE/ V prosinci a lednu nebudou obyvatelé Kolína místo městské dopravy chodit pěšky. Městská rada již schválila smlouvu se společností Arriva východní Čechy, stávajícím a k poslednímu listopadu končícím provozovatelem městské autobusové dopravy, že ji zajistí mimořádně i po tyto dva měsíce. Tedy do doby, než nastoupí nový provozovatel, jímž je Okresní autobusová doprava Kolín (OAD).

Takovéto autobusy budou zajišťovat Městskou hromadnou dopravu v Kolíně. | Foto: OAD Kolín

„Byl to jeden z klíčových bodů posledních dnů. Celá situace napovídala, že to takto dopadne,“ předeslal místostarosta Michal Najbrt a dodal, že pro jakéhokoli jiného dopravce bylo de facto nemožné do Kolína na dva měsíce převézt autobusy, zajistit řidiče a udělat platební systém.