Silnice č. II/322, tedy výpadovka na Týnec nad Labem, v úseku zhruba dvou kilometrů dostane nový povrch, nutná bude kompletní uzavírka. Hotovo by mělo být do poloviny listopadu.

Čtvrt roku tedy muset doprava proudit po objízdné trase. Ta povede přes Konárovice, Jelen, Býchory a Ovčáry do Kolína, směrem od Týnce bude měřit 12 kilometrů, směrem od Kolína dokonce 17 kilometrů. Autobusová zastávka ve Třech Dvorech se dočasně přesune na otočku autobusu.

Léto jakožto tradiční období oprav silnic s sebou nyní na Kolínsku přináší i další dopravní omezení. Například na silnici I/2 v Bečvárech je to kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli provizornímu zajištění mostu. Provoz by měl takto vypadat až do května příštího roku.

Kvůli havarijnímu stavu je uzavřen most v Radlicích, otevřen by měl být na konci listopadu. Most se rekonstruuje také mezi Velkým Osekem a Volárnou, zde by měly být práce hotové už koncem tohoto měsíce.

V Rostoklatech na silnici I/12 dejte pozor na zúžené jízdní pruhy, práce na vozovce jsou tam plánované do poloviny listopadu. V Klučovské ulici v Poříčanech je omezený provoz kvůli výstavbě kanalizace, v Pečkách se opravuje celý průtah.