U prvního už je dohodnutá slušná cena, u dalšího v Červených Pečkách už také domluva na prodeji. „Po Novém roce by tedy kraj mohl vyhlásit výběrové řízení na projektanta, takže v roce 2023 je reálné, že by se mohlo stavět,“ odhadl starosta.

Potvrzena byla již varianta trasy přes Červené Pečky, která vyhovuje požadavku na přivedení cyklistů ke kulturním a krajinným památkám, v tomto případě ke kostelu Narození Panny Marie a přírodní památce Lom u Červených Peček.

V Kolíně se jednalo i o další cyklostezce, a to propojení Kolína a Týnce nad Labem. Ta by měla téměř všude vést podél Labe, tedy po pozemcích Povodí Labe, kde by měl být poměrně snadný výkup, nyní se budou navrhovat nejjednodušší trasy, ale křížení se soukromými pozemky se patrně nebude možné vyhnout.

Vzniknout by měly dvě až tři varianty, kudy by cyklostezka mohla procházet. „Zde budou přípravy nejspíš ještě na delší dobu, ale už se také začíná,“ poznamenal starosta.