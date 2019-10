Předmětem projektu je i další záležitost, která přebuduje nemocniční kuchyni na novou centrální školní kuchyni, která bude mít velkou kapacitu: a sice 1300 jídel. „Tím vznikne dostatečně velké zařízení, které bude schopné pojmout i plánované navýšení kapacit základních škol,“ okomentoval záměr Jakub Nekolný.

Jedná se o reakci na novou potřebu, strávníků je prostě ve městě víc a neustále přibývají, protože lidé se do města stěhují. „Navýšení vyvolává vyšší stavební činnost ve městě a jeho okolí a příchod hlavně mladých rodin do našeho regionu,“ vysvětlil starosta.

Nějakou dobu ale budou stavební práce rozhodně trvat, nebude to hned. Podle platných plánů by práce měly trvat až do polovinu příštího roku 2020. Náklady na výstavbu dosahují částky 95 milionů korun. Městský rozpočet si ale nemusí s touto sumou poradit sám.

„Náklady jsou hrazeny z rozpočtu města za finanční podpory Ministerstva financí ČR ve výši 60 milionů korun,“ dodal Jakub Nekolný, starosta Českého Brodu.