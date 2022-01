Výhra sto tisíc pomohla Ferdinandu Práškovi k pořízení plošiny pro invalidy

Ferdinand Prášek z Klášterní Skalice odebírá Kolínský deník už roky. Když se nyní zapojil do předplatitelské soutěže, podle svých slov vůbec nepočítal, že by něco vyhrál. A ono se to stalo. Vyhrál rovných sto tisíc korun. „Pořád jsme tomu nemohli uvěřit,“ shoduje se s manželkou.

Z předání výherního certifikátu v Klášterní Skalici. | Foto: Deník/Michal Bílek

A co Práškovi za vyhrané peníze pořídí? „Už jsme pořídili," směje se pan Ferdinand. Částka manželům pokryla náklady na pořízení schodišťové plošiny pro invalidní osoby. Zkrátka nohy už neslouží jako za mlada a do patra domu je schodiště navíc opravdu dost příkré. Výherce televize Jan Pácal: Už ani nepamatuji, jak dlouho Deník předplácíme „Plošina je pro mě velký pomocník," říká Ferdinand Prášek s tím, že výhra pro něj nebyla jen dárkem k Vánocům, ale vlastně i dodatečně k jeho letošním osmdesátinám.