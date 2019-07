/FOTOGALERIE/ Dlouhodobě se hovoří o další výstavbě mezi obchodním centrem Futurum a katastrálním úřadem. Zastupitelé v těchto místech výstavbu také schválili v poslední změně územního plánu. V podstatě by tam mělo vzniknout Futurum II. Aktuálně se navíc začalo proslýchat, že by mělo obsahovat i multikino (multiplex).

To se radnici úplně nelíbí, protože by to znamenalo vážné ohrožení pro městské kino, které je moderní a co do dvousálových kin patří mezi pět nejnavštěvovanějších kin v celé republice. „S investorem budeme jednat, zatím od něj nemáme ani žádnou oficiální studii, bude to tedy chvíli trvat,“ shrnul starosta Michael Kašpar.