Výběr daní vypadá dobře, v Kolíně se proto bude opravovat devět ulic

Jak se města a obce zkraje roku bály, že kvůli koronavirovým omezením bude do jejich pokladen plynout o hodně méně peněz z daní, a z rozpočtů proto vyřazovaly investice, nakonec se to nepotvrdilo. Kolín znovu dělá rozpočtové opatření, a to právě proto, že peněz z daní je dost.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

„Výběr daní vypadá dobře, takže navyšujeme predikci na výběr daní především od právnických osob,“ potvrdil starosta Michael Kašpar. Původní předpoklad byl pro Kolín za celý rok cca 70 milionů ze sdílených daní, ale už na konci srpna to bylo přes 70 milionů, takže město navyšuje na 85 milionů. „Myslím, že v listopadu budeme ještě jednou navyšovat. Podle mého odhadu míříme z původních 70 ke 100 milionům,“ dodal. Dvacet milionů navíc. Městu zbyly peníze, na podzim se budou opravovat silnice Přečíst článek › A co to v praxi znamená pro obyvatele? Podařilo se do městského rozpočtu přidat další investice. Nyní tedy Kolín oslovuje firmy na opravu povrchů komunikací v Kolín a příměstské části Sendražice. „Vybrali jsme ulice, kde se nebudou rekonstruovat sítě,“ podotkla místostarostka Iveta Mikšíková. Zrekonstruované silnic se tedy dočkají obyvatelé ulic Barákova, části Třídvorské (Tovární), Na Kopečkách, Štítarská, Zahradní, U Kostelíčka, Masarykova, v Sedražicích pak ulice K. V. Reise (nový úsek před autobusovou zastávkou) a Mistra Jana Husa. Celkem jde o opravy za 3,7 milionu korun.