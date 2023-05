Kolínská radnice vypověděla dohody o společném školském okrsku s tím, že se kapacity městských škol začínají naplňovat. Starosta Michael Kašpar k tomu řekl: „Nás provoz škol něco stojí, a tak jsme se rozhodli, že budeme chtít příspěvek 10 tisíc korun za každého nového žáka.“ Poplatek v nových smlouvách se tedy opravdu týká jen těch dětí, které nastoupí od září do první třídy. Starostové okolních obcí se shodli, že pro letošek to pro obecní rozpočty potíž nebude, do budoucna by ale mohla být.

Podívejte se: Kolínské gymnázium oslavilo 150. výročí pestrým programem

Žádní z rodičů, kteří své ratolesti hlásí do kolínských základních škol, se každopádně podle místostarostky Ivety Mikšíkové nemusí o místo bát: „Přijali jsme všechny přihlášené děti, kapacitně to zvládáme. Bereme i děti z obcí, které s námi smlouvu uzavřenou nemají. Ve vyhlášce ale nejsou jako spádové, tudíž příští rok už jejich děti vzít nemusíme.“ Na otázku, jestli to není nefér vůči těm vesnicím, co budou platit, odpověděl Michael Kašpar: „Je to fér. Obce budou platit za to, že jsou spádové a tudíž mají jistotu, že se na jejich děti stoprocentně dostane.“

Letos jiná varianta nebyla, říkají starostové

Starosta Ratboře Milan Jeneš byl od samotného počátku proti návrhu, že by za nově příchozí žáky do kolínských škol měla jeho obec platit. Nakonec však pro nadcházející školní rok neměl na výběr. „Neměli jsme jiné východisko, nebyl čas hledat alternativy. Letos se to týká čtyřech dětí, tudíž zaplatíme 40 tisíc a to pro nás je únosné. Tím ale nechci říct, že jsem se se situací smířil. Dohoda se dá vypovědět, takže hledáme alternativy pro naši budoucnost,“ uvedl Jeneš s tím, že za pár let už by to obecní rozpočet nemusel utáhnout.

Tři Dvory možná obnoví svou školu

Zastupitelstvo obce Tři Dvory bude v nejbližší době hlasovat o schválení studie, jenž by nastínila, jak náročné by bylo přivést budovu bývalé základní školy zpět k životu. Podle starostky Jitky Vokolkové to je však otázka několika následujících let: „Pro příští školní rok budeme platit za osm dětí, tedy 80 tisíc. To je pro nás ještě únosná částka. Ale když bychom měli po pár letech platit za 150 žáků, to bychom na to neměli.“

Na dvou školách kraji se zvýší počet míst. Jednou z nich je kolínská stavební

Rekonstrukce by však vyšla na miliony korun, současný stav nesplňuje žádné hygienické normy, chybí kuchyň či jídelna. „Rozhodně bychom na to neměli z vlastních zdrojů, museli bychom žádat o dotaci. Škola by pak ale určitě nesloužila jen pro děti ze Tří Dvorů, to by rozhodně nemělo smysl do ní takové prostředky investovat,“ míní Jitka Vokolková.