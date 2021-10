V Kolíně půjdou voliči ve dvou volebních okrscích do klubu seniorů, a to v Benešově ulici a ve Štítarech. Volit se bude opět i na zimním stadionu.

Hned na několika místech se bude volit v hasičských zbrojnicích, například v Plaňanech, Zibohlavech nebo Horních Jelčanech, v Klipci se půjde do zasedací místnosti zdejších dobrovolných hasičů. Celkem oblíbené jsou i hospůdky, volit se bude třeba v pohostinství v Chotýši nebo v hospůdce ve Skramníkách.

Místnost rybářského kroužku poslouží jako volební místnost pro obyvatele Tlustovous, v Chotouni se půjde volit do domu s pečovatelskou službou, v Limuzích se lidé vypraví k volebním urnám do penzionU Kaštanu.

V Bečvárech měli už nejspíš dopředu dobré informace o předpovědi počasí, když jako volební místnost zvolili venkovní učebnu v areálu školy. Podle aktuální předpovědi by totiž konkrétně v Bečvárech mělo sprchnout jen na chvíli, a to ještě zrovna až po pátečním uzavření volebních místností.

Tam volební komise usedá už poněkolikáté. Ve Štolmíři zamíří lidé s volebními lístky do objektu sdružení M'am'aloca v Havelské ulici, tedy tam, kde se jindy zájemci scházejí při veřejném pečení chleba u repliky historické pece.

Základní školy, obecní úřady, sokolovny, knihovny či kulturní domy. Všude tam začnou úderem páteční 14. hodiny chodit voliči se svými hlasy. Ovšem v rámci voleb leckde zavítajíi do prostor méně obvyklých.Příklad je parket nacházející se v budově bez čísla popisného v Lstiboři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.