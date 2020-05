Rozdíl je také v tom, že zatímco sportovní hala počítá s diváky, montovaná hal bude pouze tréninková. Volejbalisté podle svých slov halu potřebují, jelikož popularita volejbalu v Kolíně prudce narůstá a potřebují mít kde trénovat v zimě. Na zasedání zastupitelstva ale oddíl žádal pouze právo stavby, nikoliv peníze.

Předseda SK Volejbal Kolín Petr Šotola uvedl, že členská základna je skutečně velká. Před zhruba 12 lety totiž začal oddíl budovat mládežnickou část a nyní, jak vysvětluje, děti dorůstají. „Máme malé i velké děti, v současné době jich je 250, sportují, hrají soutěže. V létě sice máme kde odtrénovat, ale v zimě to nejde,“ vysvětlil.

Kolínská volejbalová mládež přitom hraje vysoké soutěže, u chlapců to jsou dvě nejvyšší kategorie, u dívek druhé nejvyšší soutěže. „Dokud jsme měli pouze malé děti, tak jsme se vešli. Teď už je ale situace jiná,“ poznamenal. Problémem tak jsou kapacity stávajících tělocvičen, případně jejich parametry. To by právě měla změnit montovaná hala. „Momentálně máme rozpočet 8 milionů korun,“ podotkl Petr Šotola.

Jak ale vysvětlil, člověk dostane, za co zaplatí. „Jsme schopni něco postavit i za 5 milionů, ale třeba za 10 by to bylo opravdu špičkové,“ řekl k tomu, že se stavba může pohybovat v tomto rozmezí. Teď tak oddíl ladí detaily a bude řešit, jak sehnat na stavbu peníze. Chce žádat o dotace, případně požádat o pomoc sponzory. Hotovo by podle jeho slov mohlo být do čtyř měsíců, co se začne se stavbou.

Na zasedání zastupitelstva hlasoval proti Martin Herman. Jak ale zmínil, bylo to na základě předchozích, neúplných informací. „Můj základní předpoklad, proč jsem hlasoval proti, byl, že projekt nové městské sportovní haly za 100 milionů byl upravován a cenově navýšen proto, aby se tam dal hrát právě volejbal, korfbal a další sporty,“ řekl Deníku po zasedání.

„Z toho jsem získal dojem, že to bude mimo jiné hala pro volejbalisty, ale ono to tak, zdá se, není. Pokud se postaví tato hala, stejně nebudou mít volejbalisté kde trénovat, jak jsem zjistil, což je pro mě zarážející,“ uvedl opoziční zastupitel. Mimo jiné také poznamenal, že je zarážející i to, že volejbalisté postaví zateplenou halu za zlomek prostředků. „Pokud bych měl k dispozici více informací, projekt a cenu plánované haly, hlasoval bych jinak,“ uzavřel Herman.

Kolínský starosta Michael Kašpar uvedl, že SK Volejbal Kolín má několik sportovišť, mohou využívat i sportovní halu, kterou Kolín staví. „Výškově to splňuje parametry na zápasy, na druhou stranu potřebují trénovat i v zimních měsících, potřebují svůj prostor. Nová hala má sloužit především pro sporty, které nemají žádné zázemí, jako florbal, futsal, házená, v dopoledních hodinách pro tréninky A týmu basketbalistů, kteří nemají kde dopoledne trénovat,“ dodal Michael Kašpar.