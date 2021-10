Volby do poslanecké sněmovny v Ovčárech na Kolínsku | Foto: Deník / Martinková Jana

Zhruba 250 členů volebních komisí z 88 okrsků se v Kolíně zúčastnilo školení k blížícím se parlamentním volbám. Obavy, že by se kvůli covidu bylo méně zájemců o členství ve volební komisi, byly zbytečné. Z měst napříč regionem hlásí, že nebyl žádný problém.„Naopak bylo více zájemců a o členství se ucházeli i mladší lidé,“ poznamenala tajemnice Dagmar Soukupová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.