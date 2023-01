Z různě přelepovaných a přidávaných plakátů na vývěskách občas vznikají docela úsměvné kombinace. Třeba v Polepech si kolemjdoucí čtou – výstava drobného zvířectva – hned vedle vidí tváře prezidentských kandidátů – a těsně pod nimi, jako by to k jedné z nich patřilo – circus na ledě.

V Ovčárech je pod oběma volebními kandidáty velký nápis Stresor, který zve na koncert kapely na 28. ledna do Žiželic. Zpod Pavla Fischera vykukuje část plakátu s tváří Lucie Bílé, téměř jako kdyby ke kandidátům také patřila.

Prezidentské volby táhnou. Povolební mapa může připomínat tu minulou

Podobně je tomu v Býchorech, jen tam zpěvačka je z jedné strany oboustranné vývěsky mezi Fischerem a Nerudovou. Pod nimi plakátek na servis spotřebičů s nápisem „Přestalo to fungovat?“

V Němčicích se zrovna věnují odzdobování vánočního stromku. Na plakátovací ploše je servis spotřebičů z části přelepený pozvánkou na ples obce, takže zůstal jen nahoře nápis „Přestalo to fungovat?“, pod tím ples, hned vedle Nerudová a vzhledem k tomu, že vše je do modré barvy, téměř to vypadá, že kandidátka na němčickém plese zazpívá.

Podívejte se: Pro voliče v karanténě vyrostlo drive-in místo v hasičském areálu

V Jestřabí Lhotě na ni pro změnu míří flintou hajný z pozvánky na mysliveckou zábavu. „Kvůli mě by sem žádné plakáty na volby lepit nemuseli, vím, koho budu volit i bez plakátů,“ komentuje starší žena s velkou nákupní taškou.

Ve Volárně to myslivec z plakátu namířil na druhou stranu od kandidátky a Stresor se trochu odlepil. Společnost tak prezidentské kandidátce dělá (podobně jako v jiných obcích) jen lebka z plakátu Rhino Bucket a Merlina. „Plakáty na volby nezkoumám, ale volit půjdu,“ poznamenal muž opodál.