Volby 2017 v Chrášťanech, Bylanech a Chotouni

Kolínsko - Jak vypadaly parlamentní volby v Chrášťanech, Bylanech a Chotouni?

Druhý den voleb do poslanecké sněmovny - BylanyFoto: Kristýna Baštářová

Chrášťany

Podle volební komise v Chrášťanech byla v této vesnici v sobotu kolem poledne volební účast zhruba 40 %. V pátek přišlo více lidí volit než v sobotu. Nestalo se, že by někdo zapomněl svůj občanský průkaz, ani že by přišel opilý.



Bylany

Volební komise tvrdila, že v Bylanech byla volební účast kolem 60 % a o dost více lidí přišlo volit v pátek než v sobotu. Ani zde se nestalo, že by někdo přišel bez občanky, nebo byl vykázán z jiného důvodu.



Chotouň

Předsedkyně volební komise Markéta Čáslavová říkala, že volební účast v Chotouni se pohybovala kolem 58 % a více lidí přišlo k volbám v sobotu. I zde přišli všichni lidé poctivě s občanským průkazem.