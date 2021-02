Toto nové osvětlení by časem mělo osvětlovat i nové chodníky a kompletně nově upravené náměstí. „Chceme vybudovat chodníky podél hlavní silnice, budou ze zámkové dlažby. K tomu nové obrubníky, které jsou dnes někde vysoké, někde naopak zapadlé v zemi,“ uvedla starostka.

Zdroj: DENÍK

Nové komunikace pro pěší se plánují přes celou obec – od hřbitova k hřišti a od parčíku přes náměstí k novým rodinným domům. Kromě toho má obec i projekt na úpravy náměstí, jež by chtěla udělat společně s chodníky. „Na náměstí bude o hodně víc zeleně a méně betonu a asfaltu. Zmenší se objezd, takže autobusy se tam nebudou točit, ale pojedou každý svým směrem. Místo jedné zastávky budou celkem tři na příjezdech do obce,“ doplnila starostka.

Se zaplacením tohoto záměru by mohla obci pomoci dotace, o kterou se chystá zažádat. Mohla by pokrýt až 80 procent nákladů. Příspěvek by obec ráda získala i na opravu mostku směrem k průmyslové zóně. Jedná se o propustek na polní cestě, která je pro místní nejen vycházkovou trasou, využívají ji i zemědělci. „Potřebujeme proto, aby měl mostek nosnost na těžké traktory,“ doplnila Bayerová.

Obec řeší také odtokové kanály, které byly vloni jednou z pravděpodobných příčin nepříjemných povodní. „Přihnaly se dva přívalové deště, byly vytopené sklepy, zahrady, obec opravdu plavala, ani starousedlíci něco podobného nepamatují,“ připomněla starostka s tím, že obec nechala vyčistit kanál, ale odtokové kanály, které jsou zanesené a zarostlé, patří pozemkovému úřadu. „Máme příslib, že je v březnu vyčistí,“ dodala.

Vedení obce připravuje také nový územní plán, který bude obsahovat zásadnější změny. Stanoví například pravidla pro výstavbu domů a velikost pozemků. Developeři před časem koupili dva pozemky. Na jednom vyrostou řadové domky, mělo by jich být devět, každý s malou zahrádkou. Začít stavět by se mělo už letos. Na druhé ploše se plánuje jeden dvojdomek a dva bungalovy.

„O bydlení v naší obci je zájem, není týden, že by se někdo neptal, zda u nás není ke koupi pozemek nebo starší domek. Jsme zkrátka v dobrém místě. Jako obec ale žádné pozemky nemáme, vše je v soukromém vlastnictví,“ uzavřela starostka.