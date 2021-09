Nedávno Kiďákovi vyšla po delší době nová deska s názvem Všechno je tak, jak má být. Zpěvák z ní představil nejen titulní skladbu, ale i poctu zemřelému kolegovi Stanislavu Wabimu Daňkovi, skladbu Paseka snů. Tomáško zařadil do programu jako přídavek svůj největší hit Toulavej. Píseň si zpívali úplně všichni a opěvované hvězdy nad hlavami opravdu svítily.

Zpěvák a kytarista zahájil koncert stylově písničkou Kolínská vrchovina, u které ale zapomněl poslední sloku. „Tak jak je to dál? Kdo mi napoví?“ snažil se marně a nakonec slíbil, že až se mu vybaví, dozpívá ji, což po nějaké době splnil. Všechny ostatní skladby už ale sypal z pomyslného rukávu, nechybělo ani mluvené slovo, při němž se například naprosto změnil putující příkaz od nejvyššího šéfa k mistrovi, nebo také zcela prázdný projev tak, jak jej často slýcháváme od politiků.

Již při minulé kolínské návštěvě měl písničkář z Lokte nad Ohří Vojta Tomáško, řečený Kiďák, zahrát a zazpívat na nově zrekonstruovaných terasách za Městským společenským domem. Tehdy ale plán zhatilo počasí a recitál se uskutečnil v Komorním sále. Tentokrát to ale vyšlo a pár desítek písničkářových věrných fanoušků zaplnilo připravené židličky v téměř letním podvečeru.

