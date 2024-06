/CENÍK/ Předpověď počasí na tento týden mluví jasně: Nejméně 25 stupňů, v některých dnech padne i tropická třicítka. Kolínská letní plovárna je do pondělí otevřená a nabízí možnost osvěžení. Návštěvníci mohou přijít denně od 9 do 20 hodin.

Přijít si zaplavat na letní plovárnu v areálu kolínského Vodního světa mohou zájem denně od 9 do 20 hodin. Celodenní vstupné pro dospělého je 175 korun. Děti, důchodci a ZTP zaplatí 115 korun. Rodinné vstupné je 465 korun. Vstupné od 12 do 20 hodin je levější – dospělí platí 140 korun, děti, důchodci a ZTP 100 korun a rodinná vstupenka je za 380 korun. Od 16 do 20 hodin pak dospělí platí 115 korun, děti, důchodci a ZTP 80 korun, rodinná vstupenka vyjde na 310 korun.

Stálí návštěvníci Vodního světa mohou při vstupu použít i čipové karty. Roční čipová karta umožňuje neomezený vstup bez použití pokladny, při opakovaném vstupu v jeden den je nutno odhlásit se na pokladně.

I přenosná čipová karta dáví možnost krátkodobého vstupu pouze pro jednotlivce bez použití pokladny. „Při pobytu kratším než 1 hodina je odečten kredit 65 korun, za každých dalších 30 minut +10 korun maximálně však do výše platného celodenního vstupného.

Při odchodu nutno odhlásit se na pokladně,“ píše se na webu Vodního světa s tím, že na přenosné čipové kartě, pro krátkodobé vstupné neplatí sleva ve výši 10 procent na vstup na venkovní plovárnu, ani nelze čerpat žádné krátkodobé rodinné vstupné.