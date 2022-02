Od 1. března do 31. srpna budou vlaky linky S1 vedeny pouze mezi Prahou a Poříčany. V sedlech pracovního dne (od 10 do 14 hod.) a o víkendech budou všechny vlaky linky S1, které obvykle končí v Českém Brodě, prodlouženy až do Poříčan. Z Poříčan do Kolína bude Českými drahami zřízena náhradní autobusová linka XS1 s celodenním a celotýdenním intervalem 30 minut. Půjde o zastávkový autobus, jízdní doba z Poříčan do Kolína bude přibližně 50 minut.