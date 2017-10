Vítr zaměstnává hasiče spíše v jiných částech kraje

Kolínsko/ Kutnohorsko /FOTO, VIDEO/ - Celkem ke 150 případům vyjížděli Středočeští hasiči od půlnoci do dnešních ranních hodin. Situace na Kolínsku a Kutnohorsku je však prozatím klidná. "Na Kolínsku a Kutnohorsku to bylo asi pět případů," řekl mluvčí hasičů Petr Svoboda.

Ke spadaným větvím vyjížděli například hasiči v Kolíně v Polepské ulici, kde spadla větev z jednoho topolu a s sebou strhla větev z druhého. Obě větve spadly do Polepské ulice, kde omezily dopravu na jedné polovině silnice. Část nájemníků domu v těsné blízkosti stromů volá po jejích vykácení z důvodu tmy v bytech a také samozřejmě z důvodu bezpečnosti. Jeden ze stromů byl z tohoto důvodu již pokácený.

Se spadanými větvemi se potýkali také řidiči na Českobrodsku. "Jel jsem z Chotouně do Českého Brodu a po cestě byla asi osm spadlých stromů. Některé měly rozježděné větve a některé byly řidiči odsunuty na stranu," řekl Václav Šolta. "V Českém Brodě vítr převrátil několik kontejnerů," dodal.

V Kutné Hoře se lidé od brzkých ranních hodin potýkají s výpadky elektrického proudu. "Od brzkých ranních hodin jsem nespala, sousedům vzhledem k výpadkům elektřiny stále houkal alarm," řekla jedna z obyvatelek Kutné Hory.

Provoz čáslavské základny silný vítr neovlivnil

Dopady silného větru už pocítila 21. základna taktického letectva Čáslav. Jeho provoz to ale nijak neomezilo. „Letiště v době pracovního klidu nepořádá letové akce, v pohotovosti jsou dva letouny a dva piloti. V tomto směru to provoz neovlivnilo,“ uvedl mluvčí základny Tomáš Maruščák. „Zaznamenali jsme ale popadané větvě, bylo to ale v části areálu mimo letové plochy,“ dodal mluvčí.