V našem regionu se nejčastěji jednalo o stromy, které spadly přes sinici, někde i přes chodník, jako třeba v ulici Rimavské Soboty na sídlišti v Kolíně. „Fičelo to tu pěkně, mám zasklený balkón, vítr tím cloumal, až jsem se bála, aby to nevylomil,“ popsala obyvatelka jednoho z domů.

Motorové pily hasičů se činily v obcích Doubravčice, Zásmuky, Mrzky, Tatce, Červený Hrádek, Starý Kolín, Týnec nad Labem, Velký Osek, Pečky, Drahobudice, Zalešany, Hradišťko II a v dalších místech. V Božci se strom zaklínil do drátů elektrického vedení. U Lošan vítr shodil dráty, naštěstí se nejednalo o elektrické, ale telefonní vedení. Další případy spadlých drátů či sloupů byly v Kořenicích nebo Ratboři. Ve Štolmíři vzal vítr kus plechové střechy, v Ovčárech tašky.

V průmyslové zóně Kolín – Ovčáry bylo třeba zajistit poškozenou střechu na jedné z hal. Provoz největšího zaměstnavatele regionu, automobilky TPCA, vítr nenarušil. „Žádné závažné problémy nebyly, výroba jede normálně dál,“ potvrdil v pondělí večer Tomáš Paroubek, manažer korporátního oddělení.

Napilno mělo nejen hasiči, ale i lidé starající se o úklid v obcích. Za celý den se nezastavila například pracovní četa v Cerhenicích. „Na městečku ulétly kusy střechy z jednoho přístřešku, do silnice se dostávaly polámané větve, občas byla někde ohnutá cedule, takže jsme hned rovnali a uklízeli, u pošty bylo potřeba odčerpat ucpaný kanál a tak podobně,“ popsal vedoucí čety Václav Hanuš s tím, že četa má stále pohotovost a s úklidem bude pokračovat v úterý. „Byli jsme ale na řádění větru připravení, varování bylo dostatečně dopředu, takže jsme zajišťovali předměty před úřadem, před školkou,“ dodal Václav Hanuš s tím, že i sám doma dopředu sklidil nebo zabezpečil na zahradě dětské prvky. „A vyplatilo se to, přistálo nám na zahradě několik větví. Odnesl to plot, jsou vyvrácené sloupky,“ dodal.

Po prvním ranním větru se četa vydala na kontrolu kolem školky a na cestu do Cerhýnek, kam se jde lesem zvaným Boreček. „Tam spadlo pár stromů, ale nikomu se naštěstí nic nestalo,“ řekl Václav Hanuš. Poznamenal ale, že před školkou je tabule připevněná na dvou lešenových trubkách. A druhá vlna větru ji dokázala vyvrátit. Ta první naopak vyvrátila vzrostlý, odhadem čtyřicetiletý smrk na soukromé zahradě v Cerhýnkách. „Strom se vyvrátil i s kořeny. Byl jsem tou dobou v práci. Když jsem se vrátil, strom už ležel. Naštěstí spadl jen na pergolu a sousedům vyvrátil plot,“ popsal majitel Bořivoj Janda. Do večera měl smrk vlastními silami pořezaný. Větru padly za oběť i letité břízy u spolkového domu.

Vítr přinesl Cerhenicím také výpadek proudu. „Vypadl už při prvním větru, pak chvíli šel a po druhé vichřici nejde doteď,“ řekl v pondělí večer Václav Hanuš s tím, že pracovní četa ale může pracovat i bez elektřiny. Jen složitější bylo dobíjení mobilních telefonů. Úřadu městyse, škola i školka ale fungovaly. Potvrdil to starosta Marek Semerád.

V pořádku pondělní vichr přečkali i svěřenci psího útulku v Kolíně. „Nic nám naštěstí neodlétlo,“ usmívala se vedoucí Alice Vlková.