Hasiči vyjížděli třeba k dopravní nehodě u Sandberku, kde osobní auto narazilo do spadlého stromu. Dalších 15 výjezdů bylo odstranění stromů z komunikací a byly také dvě technické pomoci. Ty se týkaly Červených Peček a Kolína. V Pečkách vítr utrhl plech na budově železničního nádraží. V Kolíně poryvy poškodily plechovou střechu na věžičce gymnázia. Uvolnil se kus velikosti asi čtyři čtvereční metry, okolí muselo být uzavřeno.

Další výjezdy pak měli například dobrovolní hasiči v Kostelci n. Č. l., kde v neděli večer spadly dva stromy. Další třeba v Aldašíně u hřbitova, mezi Tuchorazí a Doubravčicemi, strom spadl i na silnici I/12 poblíž Tuklat, kam vyráželi českobrodští profesionální hasiči a dobráci z Tuklat.

Samotný Kolín má škody minimální. V neděli si vítr pohrál s velkou vánoční ozdobičkou sloužící jako dekorace a oblíbený fotokoutek na Karlově náměstí. „Strážníci místo zabezpečili páskou a poškozenou výzdobu proti dalšímu pohybu,“ uvedla mluvčí městské policie Helena Honkiszová. Pracovníci společnosti AVE Kolín pak kouli demontovali a odvezli. Nyní prochází opravou brzy se vrátí na náměstí.

V Trojanově ulici se pak zlomil javor a na auto spadl. Škoda ale naštěstí nebyla velká. „Jiné pády stromů se vyskytují v okolních lesích, kde sporadicky popadaly zejména borové souše,“ upřesnila mluvčí radnice Šárka Hrubá.

Kolín už sedm let spolupracuje s firmou, která dělá inventarizaci stromů, jichž je na městských pozemcích 14 173. Výsledky mohou lidé vidět na portálu Stromy pod kontrolou. Nyní město smlouvu s firmou prodloužilo na dalších pět let. Městskou pokladnu to stojí ročně 333 tisíc bez daně. „Opět se budou doplňovat data, stromy zkrátka rostou, mění se jejich zdravotní stav,“ řekl starosta Michael Kašpar s tím, že spolupráce s odbornou firmou se městu osvědčila.

Společnost nově kromě zápisů o stavu stromů vyvinula i jejich 3D modely. Budou se snímkovat, zjišťovat podloží, v úvahu se vezme stáří, velikost i pohled arboristy. Na základě několika parametrů a z modelu se pak vypočítá, zda je strom náchylný ke zlomení nebo vývratu. „Budeme mít plastickou 3D mapu stromů nejen v ulicích, ale i v uzavřených areálech,“ dodal starosta.

Kolín tak bude dost možná první město v republice, které bude mít zeleň takto zmapovanou. „Nedá se říct, že je to náhrada tahových zkoušek, které jsme dělali například blízko šestnáctipatráku na velkých katalpách, zda se nevyvrátí. Nicméně i v takových případech budou 3D modely sloužit,“ doplnil starosta s tím, že na modelech se začne pracovat na jaře.