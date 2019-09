Vít Rakušan v Kolíně otevřel poslaneckou kancelář, hovořil o návrhu změny zákona

/FOTOGALERIE/ Na otevření své nové poslanecké kanceláře bývalý kolínský starosta Vít Rakušan hned přestavil návrh změny zákona. Ten se týká zákona č. 491/2001 sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Poslanec Vít Rakušan do něj chce přidat souvětí, podle kterého má volební kampaň probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, případně politických stranách, hnutích a koalicích zveřejňovány nepravdivé údaje. „Volby do obecních zastupitelstev jsou jedinými, kde takové konstatování chybí,“ uvedl.

Vít Rakušan v Kolíně otevřel poslaneckou kancelář. | Foto: Deník / Jakub Šťástka

Podle něj se jedná o opomenutí zákonodárců. „Pokud se člověk cítí být dotčen na svých právech, tak i tato věta v zákoně explicitně řečená může být podpůrným argumentem pro orgány, které se danou věcí zabývají,“ vysvětlil. Návrh změny zákona však nepočítá s žádnými sankcemi. „To je úmyslně, systém sankcí není ani v jiných zákonech o volbách,“ poznamenal. Podle něj jsou komunální volby právě těmi, kterých se zúčastní největší počet aktivních lidí v zemi. „Chceme, aby lidé měli zájem kandidovat do zastupitelstev obcí,“ prohlásil Vít Rakušan. Tečku za letošním Kolínským kulturním létem udělal zpěvák Marek Ztracený Přečíst článek › Nově otevřená poslanecká kancelář se nachází na Karlově náměstí, jen pár metrů od budovy radnice. Poslanec Vít Rakušan si tyto prostory vybral z několika důvodů. „Moje podmínka byla, aby byla kancelář v centru města, tedy dostupná občanům. Zároveň, aby to bylo blízko radnici,“ podotkl. Vít Rakušan totiž sice rezignoval na post starosty, stále je ale členem rady města Kolína. Prostory již v minulosti sloužily jako poslanecká kancelář. Využívala ji někdejší poslankyně Jarmila Boháčková. Celé znění návrhu nového odstavce



(4) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Autor: Jakub Šťástka