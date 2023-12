Emoce dokáže vyvolat lidská tvář vyhlížející z vaku na mrtvá těla. Ukázalo se to loni v říjnu, kdy tento motiv překvapil nejen Prahu, ale celou republiku. Objevil se na hlavní budově ministerstva vnitra. Z iniciativy ministra Víta Rakušana (STAN) a spolku Dekomunizace tam visela plachta s motivem mrtvého prezidenta Ruské federace Vladimira Vladimiroviče Putina, obklopeného prapory s motivy vlajek České republiky a Ukrajiny . Neobešlo se to tenkrát bez diskusí.

Nyní byl podobným způsobem vyobrazen přímo Rakušan. Na velkém plakátu, který se objevil u hlavní silnice I/12; na výjezdu od Českého Brodu na Kolín. A aby nevnikla mýlka, vyobrazený vak vroubil nápis: „Vít Rakušan s celou rodinou.“

Ministr vidí test, co snese

Projíždějící řidiči reagovali rozmanitým způsobem; každý asi podle své nátury (a vlastně i politického zaměření). Právě s odkazem na zmínku o rodině dostal Deník na tento „doplněk“ sloupu přemostění upozornění: je tohle ještě politický zápas, nebo už nebezpečné vyhrožování?

Slova o rodině zaskočila i samotného ministra, pod jehož resort spadá mimo jiných složek i policie. „Zobrazit mě v pytli na mrtvoly, to chápu jako test, jestli ustojím to, co servíruji jiným. A to já ustojím,“ sdělil Rakušan Deníku v úterý 19. prosince. Lze tomu rozumět tak, že kvůli svému zobrazení na plakátu on nemá v úmyslu mobilizovat orgány činné v trestním řízení. Doplňující slova se mu ale nelíbí. „Tahat do toho rodinu je nechutné – a vypovídá to mnohem víc o autorovi než o mně,“ zdůraznil.

Plakát s ministrem vnitra Vítem Rakušanem ve vaku na mrtvoly na výjezdu z Českého Brodu na silnici I/12 směrem na Kolín v pondělí 18. prosince 2023.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Na mínění o letáku se Deník zeptal i Michaela Kašpara, který je nejen krajským radním, ale také předsedou středočeské organizace STAN a Rakušanovým nástupcem na postu starosty Kolína. „Slyším to poprvé. A myslím si, že to snad ani není možné. Přijede mi to strašné," okomentoval. I on plakát u silnice vnímá jako neskrývané vyhrožování ministrovým blízkým, byť chápe, že vyvěšení Putina na budově ministerstva se někomu nelíbilo.

Mezi loňským motivem a tím letošním Kašpar vidí výrazný rozdíl. „Putin je pro mě masový vrah, což Vít Rakušan není – a tahat do toho rodinu je přímo děsivé,“ míní. Že by se něco podobného objevilo třeba přímo v Kolíně, si nynější starosta nevšiml.

Rakušan však u Českého Brodu nevisel sám. Z druhé strany projíždějící motoristé mohli vidět obdobně ztvárněného starostu městské části Praha-Řeporyje Pavla Novotného (ODS). Jak na věc pohlíží on, se Deník v úterý nedozvěděl. Sice s ním telefonicky hovořil, avšak o své pocity se starosta nepodělil. Jen odkázal na své zaneprázdnění.

Policie shání záznamy z kamer

U silnice první třídy už nicméně plakáty řidiči nespatří. Přinejmenším ne ty původní, plyne ze slov mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové. „Billboardy, které zatím neznámá osoba či osoby umístily na nosníky mostu u silnice číslo I/12 na sjezdu u Českého Brodu, řeší na základě dnešního poznatku médií kolínští kriminalisté,“ konstatovala s tím, že nyní jsou tyto plakáty právě u nich.

„Po provedení nezbytné dokumentace a ohledání místa je policisté odstranili a zajistili pro účely trestního řízení, které v dané věci již zahájili, a to pro možné podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví,“ uvedla Suchánková. Jestliže odkázala na první odstavec § 358 trestního zákoníku, znamená to, že v případě prokázání viny a odsouzení by mohl být ve hře trest odnětí svobody až na dva roky (v daném případě nejspíš podmíněně).

Plakát starosty Pavla Novotného na mostě na silnici 1/12 u Českého Brodu.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Mluvit o tom, zda se věc skutečně dostane až do soudní síně, je však zatím velmi předčasné. Už proto, že chybí podezřelý. „V současné době provádějí policisté standardní úkony trestního řízení a prověřování, kdy v této souvislosti žádají o spolupráci i možné svědky, kteří viděli osoby či vozidla pohybující se u mostních nosníků. Pomoci by ale mohli také motoristé s palubní kamerou ve voze, která též mohla zaznamenat v inkriminovaných místech osoby či vozidla,“ řekla Suchánková. Domluvit se s policií na předání případných informací nebo videozáznamů lze prostřednictvím známého čísla linky tísňového volání 158.

Jasné vyobrazení, kdo je nepřítel

Loňský Putin na budově ministerstva vnitra měl odkazovat na výročí vzniku samostatného Československa (proto se tam objevil právě 28. října) ve spojení s odhodláním bránit demokratické hodnoty svrchovaného státu. Rakušan k tomu tenkrát uvedl, že víme, kdo je náš přítel, krvácející i za naši svobodu, a kdo náš nepřítel.

Putin ve vaku na mrtvoly na budově ministerstva vnitra v říjnu 2022.Zdroj: ČTK

Vyjádřil současně přání, abychom dokázali prokazovat stejnou odvahu a odolnost jako před stoletím zakladatelé Československa. „Nezávislost a svoboda, kterou jsme tehdy získali, se stala samozřejmostí. Tato éra skončila – a tváří v tvář agresorovi zase a znovu ukážeme, že ji budeme bránit a bojovat za ni hrdě pod českou vlajkou,“ zdůrazňoval tehdy Rakušan v roli ministra i místopředsedy vlády. Plachta s Putinem, jejíž podobu organizátoři předem probrali s bezpečnostními složkami, vydržela na fasádě ministerstva do druhé listopadové dekády.