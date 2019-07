Diskuze mezi oběma pány v „ringu“ byla rozdělená do tří tematických okruhů tak, jako byly v uvedeném letáku – vstup Víta Rakušana do vysoké politiky, krocení kolínského dluhu jeho týmem a kumulace funkcí Víta Rakušana. Nechyběl prostor pro dotazy diváků, kterých se sešlo kolem čtyřiceti, povětšinou stojících na straně bývalého starosty. Celý, zhruba hodinu a půl trvající duel byl živě přenášen na sociální sítě, kde je stále ke zhlédnutí.

Jedním z diváků, kteří se přihlásili o slovo, byl v Ceropu i bývalý starosta Jiří Buřič, po němž do funkce starosty Vít Rakušan před lety nastupoval. „Dnes už jsem aktivní důchodce, nebudu tu dělat politiku,“ předeslal Jiří Buřič. „Ale když přečtu některá stanoviska, některé jasné zprávy, nedaly mi, abych nepřišel. To, co se tu dnes odehrává, je poněkud zvláštní, nicméně je to změna pro Kolín, nejsem zvyklý na takový způsob jednání,“ dodal a otevřel další zajímavý úhel pohledu.

„Jsem velice rád a děkuji panu Rakušanovi, že konečně veřejně sdělil, že převzal všechny smlouvy, které byly nastaveny naším vedením. Jestli jen čtyři byly auditovány, tak to mu gratuluji, a to myslím otevřeně,“ řekl mimo jiné.

Oficiálně neměl celý duel vítěze ani poraženého, toto rozhodnutí je na názoru diváků v sále nebo u monitorů.

Moderátor a organizátor celé akce Honza Navrátil zakončil akci lehce poupravenou otázkou z diskutovaného letáku – Co by asi řekl současný Martin Herman současnému Vítu Rakušanovi a naopak? Martin Herman odpověděl, že ho mrzí mě, že spory mezi ním a Vítem Rakušanem došly do osobní roviny. Vít Rakušan reagoval slovy: „Nechcete tu panoptikální záležitost zakončit tím, že se mi omluvíte? Pokud to neuděláte, holt to panoptikum bude pokračovat dál.“

V kotel ani boxerský ring se duel nakonec nezměnil. „Třeba pomůže tomu, že kauza kolem letáku už definitivně utichne,“ zakončil moderátor.

Zajímavou připomínku připojil na sociálních sítích Martin Smetana z kolínské ODS. „Leták před volbami přisoudil pan Rakušan ODS a já jsem přesvědčen, že ji tím poškodil, za což se již omluvil. Pan Herman tomu jen přihlížel a neozval se, že z jeho činu je obviněn nevinný, tak se přiznám, že čekám na omluvu i od něho.“