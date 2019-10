/FOTOGALERIE/ Od sobotní jedenácté hodiny nabízeli dva prodejci v salonku Městského společenského domu v Kolíně celou škálu vinylových LP desek, a to v žánrovém rozsahu od popu přes hard rock až po metal, a to od tuzemských i zahraničních skupin a zpěváků.

Vinylové desky se ve společenském domě nabízely asi naposledy. | Foto: Zdeněk Hejduk

Bohužel na rozdíl od prvních návštěv byl tentokrát zájem kupujících minimální. „Nevím, co se to v Kolíně děje, byl to totální propadák, vypadá to, že se sem už asi nevrátíme. Je to škoda času, energie i financí,“ vyznal se jeden z prodejců a zároveň organizátorů celé akce.