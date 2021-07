Práce na opravě podchodu pod Jaselskou ulicí pokračují. Hotovo má být v říjnu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do poloviny až konce října by měla být hotová velká rekonstrukce podchodu pod Jaselskou ulicí. Práce pokračují podle plánu, podchod je pro chodce samozřejmě uzavřen, na povrchu musí řidiči počítat s drobným omezením, provoz je v části Jaselské ulice převeden do protisměru.

Rekonstrukce podchodu pod Jaselskou ulicí, červenec 2021 | Foto: Deník/Jana Martinková