VIDEO: Oprava Nového mostu běží podle plánu, hotovo by mělo být na podzim

Rekonstrukce druhé poloviny Nového mostu v Kolíně běží podle harmonogramu. Hlavní práce by měly být hotové do konce října, poté se ještě do konce listopadu plánují drobné dodělávky, ale to už za plného provozu ve všech jízdních pruzích.