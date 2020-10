Jak popsala například zapisovatelka volební komise v okrsku 23 v Základní škole Masarykova Kolín Karin Dostálová, po oba volební dny přicházeli hlasovat voliči všech věkových kategorií. Přišli senioři i mladá slečna, které bylo 18 let zhruba před dvěma týdny. Podle zkušeností Karin Dostálové ale lidé ze sídliště obecně chodí k volbám méně.

„S přenosnou urnou jsme byli, ale měli jsme jen tři požadavky,“ popsala zapisovatelka ve volební místnosti vytvořené z jedné z tříd, kde byl dostatek prostoru na rozestupy a navíc otevřenými okny při sobotním větrném počasí krásně profukovalo. „Dost často přicházely manželské páry, takže rozestupy mít nemusely,“ dodala Karin Dostálová a vzápětí odpovídala na nejčastější otázku letošních voleb na Kolínsku – zda obě obálky do jedné volební urny. Ano, do jedné.

Podobně o zájmu o návštěvu volební komise s přenosnou urnou hovořili i ve Třech Dvorech. „Byli jsme s přenosnou urnou, ale jindy bývá větší zájem,“ shrnula předsedkyně volební komise Dita Zemanová. Připomněla, že na obecním úřadě, v jehož prvním patře se volební místnost nacházela, mají od letoška nový výtah, který lidé zejména z řad starších občanů hojně využívali a chválili si jej. A využily ho i mladší ročníky, konec konců z venkovního proskleného výtahu je hezký pohled na vesnici.

Někteří volili len do senátu nebo kraje

Žádné problémy se během voleb podle slov předsedkyně komise neobjevily. „Měla jsem trochu obavu, že někdo přijde a nebude chtít použít roušku, ale vůbec žádný problém nebyl,“ popsala s tím, že v jednu chvíli byla fronta voličů z prvního patra až dolů do přízemí. I ve Třech Dvorech padala klasická otázka, zda oboje hlasovací lístky do jedné bedny. Některé voliče zmátla opodál odložená přenosná volební urna. Většina z nich ale nemohla přehlédnout skutečně parádní stojan s dezinfekcí, ale i rouškami nebo rukavicemi hned u vchodu do třídvorské volební místnosti.

Podle zkušeností členky komise Drahomíry Frýdlové se stávalo, že někdo chtěl volit jen senát, někdo jen krajské zastupitelstvo. Větší zájem byl jednoznačně o volby do kraje. „Někdo senát neuznává, tak do něj nevolí. Naopak zase přišel pán, který volil jen do senátu, do kraje ne,“ shodli se členové komise s tím, že někoho zase překvapila otázka komise, jestli bude volit do obojího, protože mu přišlo jasné, že když už jde do volební místnosti, tak samozřejmě také oboje odvolí.

Také ve volební místnosti ve Lžovicích se našlo pár lidí, kteří nevolili oboje. „Někteří volili jen kraj. Nebyl ani jeden, kdo by chtěl volit jen do senátu a nechtěl do kraje,“ popsal předseda komise Kamil Kazbunda. Zhodnotil, že účast voličů čekala komise slabší. „Občas se stalo, že přišlo pět lidí najednou, jednu chvíli jsme také měli, dá se říct, frontu,“ popsal s tím, že přicházeli spíše starší občané. Na přenosnou urnu nebyl ve Lžovicích ani jeden zájemce, zato ve dvou okrscích v Týnci nad Labem, pod který Lžovice spadají, a ve Vinařichích jezdila komise téměř celé sobotní dopoledne. O návštěvu s přenosnou schránkou stálo 15 lidí, tedy více než v předchozích volbách.

V Němčicích si o přenosnou volební urnu nepožádal nikdo z obyvatel. Co do rozložení zájmu o krajské a senátní volby podle zkušeností komise také odhadem 95 procent lidí volilo do obojího.