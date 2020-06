Jedná se o přístavbu 5. základní školy, nový pavilon mezi 1. a 7. základní školou a půdní vestavbu na 2. základní škole. „Druhá základní škola už je stavebně připravená, na radě jsme už projednávali výběr dodavatele na nábytek a vybavení,“ upřesnila místostarostka.

„Pavilon mezi 1. a 7. ZŠ je ještě ve výstavbě, ale mělo by se to stihnout. Na 5. ZŠ se chystají zkoušky a kontrola orgánů státní správy, vypíše se výběrové řízení na vybavení. Slíbili jsme, že budeme začínat 1. září a všechno by také od tohoto data mělo fungovat,“ dodala Iveta Mikšíková.

Do začátku nového školního roku bude hotové také doplnění přívodu vzduchotechniky do kuchyně za více než půl milionu korun a zrekonstruovaná výdejní místa v pavilonech B a C za cca 1,5 milionu v Mateřské škole Masarykova.

„Na ZŠ Lipanská se bude rekonstruovat páteřní rozvod studené vody, o zakázku se ucházelo pět firem,“ popsala dále místostarostka. Zde město vybralo dodavatele prací za 30 tisíc korun. V učebnách ZŠ Kmochova se budou vyměňovat parkety, ze šesti nabídek město vybralo firmu z Brna, práce budou stát celkem zhruba tři čtvrtě milionu korun.