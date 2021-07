„Ve smuteční síni se budou opravovat vnitřní konstrukce, podlahy, podesty a schody před síní, zastřešení atd,“ sdělil starosta Michael Kašpar.

Nejprve přijdou na řadu vnitřní práce plus omítky a sloupy na terase, to by mělo být hotovo ještě letos. Poté se přejde na vnější konstrukce, to by mělo proběhnout zkraje příštího roku, nejpozději do konce května. „Dosud se postupně opravovalo technické zázemí, což byly čtyři etapy, tato je pátá, největší. Poslední věcí pak bude dlažba mimo objekt, ta by se měla dělat návazně příští rok,“ upřesnil Kašpar.

V době rekonstrukce budou pohřby probíhat ve čtvrtek a pátek v malé obřadní síni, která už je opravená. Firma samozřejmě v tyto dva dny nebude rekonstrukcí obřady rušit, pracovat bude vždy od soboty do středy. Pro pohřby s větším počtem smutečních hostů budou pak alternativy v kostelech v Zibohlavech nebo v Ovčárech.