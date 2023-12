Velkou část své kariéry jsem pracovala na zlepšování procesů ve firmách v Česku i v zahraničí. Vždy jsem prošla celou divizi, od tvorby cen, objednávání, přes výrobu, logistiku, personální oddělení, atd. Díky tomu jsem dostala velký náhled na to, co taková firma ke svému úspěšnému fungování potřebuje. Pak jsem měla zodpovědnost za zlepšování závodu a zároveň koučování ředitele a managementu firmy. A v jednu chvíli jsem si uvědomila, že v podstatě ředitelskou pozici můžu dělat sama. Po příchodu do Ballu jsem to díky těmto zkušenostem měla jednodušší.

Setkala jste se ve své pozici s narážkami typu, že žena takto vysoce postavenou funkci dělat nemůže?

Ano, mnohokrát. Často jsem někde byla jako první žena a musela jsem prorazit určitou bariéru. Ale Ball pracuje na zvýšení diverzity pohlaví, aby bylo v manažerských pozicích více žen. Ve funkci ředitelky závodu jsem z více než 70 poboček na světě jediná žena. Zrovna nedávno jsem byla ve Washingtonu, kde jsem na konferenci zaměřené na téma žen ve vedení hovořila o mé cestě.

Ředitelka firmy Ball ve Velimi Lenka Přibyslavská.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Řídíte firmu, cestujete. Dá se v tom všem najít čas na rodinu a koníčky?

Mám dvě děti, ale už jsou trochu větší, samostatnější. Vždycky jsem v práci trávila více než osm hodin denně, ať už to byla jakákoliv pozice. Velkou oporou je manžel. Když byly děti menší, hodně pomáhali babička s dědou a občas jsme museli na vyzvedávání ze školy mít chůvu. Když jsem s dětmi, tak se jim naplno věnuji. Toho času asi není tolik, co mají jiné ženy. Jinak chodím pravidelně cvičit, v zimě jezdíme lyžovat, občas v létě na túry. Ale někdy jedu sama, abych si vyčistila hlavu. A také mám ráda umění. Takže koncerty a galerie.

Když se přesuneme k firmě, co přesně se ve Velimi vyrábí?

Děláme obaly na aerosolové spreje, což jsou například deodoranty či pěny na holení. Velimský závod je součástí divize Aerosol, z čehož my jsme největší. Navíc si v divizi sami vyrábíme hliníkový materiál, říkáme tomu kaloty, tvarem připomínají tenké hokejové puky.

Na vašem dni otevřených dveří konaném v září zaznělo, že Česko patří ve výrobě aerosolových obalů mezi lídry. Čím to je?

Ano, máte pravdu, jsou u nás dva z pěti největších takových závodů na světě, ještě je tu konkurence na Moravě. Velkou výhodu v tom hraje česká nátura a důraz na detail. Výrobní linky jsou sice technologicky hodně vyspělé, ale jsou velmi náročné na precizní seřízení. Česká technická vzdělanost nám pomáhá růst.

Firma Ball Aerosol ve Velimi.Zdroj: Ball Aerosol

Rozrůstáte se pravidelně?

Začínali jsme s jednou linkou a výrobu pravidelně rozšiřujeme. Stále máme kam, ještě máme volný pozemek, takže je v budoucnosti v plánu další nárůst výrobní kapacity podle potřeb našich zákazníků.

Pracuje u vás hodně lidí z Velimi. Čím si to vysvětlujete?

Daří se nám, že naši zaměstnanci doporučují práci u nás svým příbuzným, přátelům, či známým, takže je náš nárůst přirozený. Plus se o lidi snažíme dobře starat. Budujeme kulturu chovat se ke každému s respektem, to je má největší osobní hodnota. Snažíme se zaměstnancům vyjít vstříc, pokud je to v našich možnostech.

V létě jste za půl milionu korun pořídili velimské základní škole nové vybavení do IT učebny. Máte v plánu další takovou aktivitu v regionu?

Rozhodně ano. S obcí Velim spolupracujeme dlouhodobě. Také práce s mladými lidmi nám dává velký smysl a je pro nás přínosem. Hodně času věnujeme spolupráci se školami, jejichž studenty k nám vodíme na exkurze, abychom jim ukázali, co práce u nás obnáší a jaké profese se u nás uplatní. Středoškolští studenti k nám chodí také na praxe. Chceme investovat do rozvoje škol i nadále.

Firma Ball Aerosol ve Velimi.Zdroj: Ball Aerosol

Kam chce Ball dál směřovat?

Určitě chceme místním lidem dávat práci a udržet úroveň našeho závodu minimálně tak, jak je teď. Jsme stabilní zaměstnavatel, nemáme žádné výkyvy, což je naše výhoda. Dáváme důraz na recyklaci hliníku, který se dá do nekonečna obnovovat na rozdíl od jiných komodit, a v tom chceme nadále pokračovat. A dlouhodobým cílem je snižování množství CO2 ve výrobě, což je hlavně o technologiích.

A jak to máte vy osobně. Máte nějaké cíle?

Já jsem v Ballu velmi spokojená. Měla jsem možnost poznat naše nejvyšší vedení, máme stejně nastavené hodnoty a vyhovuje mi kultura naší firmy. Takže určitě chci ve firmě zůstat.