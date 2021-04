„Nikam nemůžeme, nedá se nic dělat, takže Velikonoce jsou u nás doma, podle počasí na zahrádce. Rozhodně ale bude slavnostní oběd – kachna,“ říká ředitel městské policie Viktor Prokeš.

Jaroslava Rajsíka, který pracuje v psím útulku, čeká v pondělí služba. „Pojedu do práce na kole, nebude, doufám, velký provoz,“ plánuje. Předtím se ale doma chystá malá oslava. „Mám narozeniny, půjdu na kopřivy a udělám si nádivku pro chuť,“ směje se s tím, že oslava bude v rodinném kruhu. „Všichni příbuzní jsou z jiných okresů, takže poklidná domácí oslava,“ dodává. Jinak Velikonoce věnuje práci na zahradě, má rozdělanou pergolu. Ovšem co by to bylo za Velikonoce, kdyby i letos neupletl pomlázky. „Udělal jsem jich asi dvacet, používají se jako dekorace. Pletu z 13 prutů,“ říká s tím, že pletení pomlázek u něj jako u malého kluka začalo kdysi prostřednictvím Sedlecké pouti. „Přinesl jsem si odtamtud kupovanou pomlázku a ukázal ji dědovi. Ten mi ji ovšem rozsekal sekyrkou se slovy, že s kupovaným koštětem mu tu chodit nebudu a že další den se jde na proutky. To si pamatuju dodnes a budu pamatovat do smrti,“ zavzpomínal Jaroslav Rajsík, který má mimochodem vrbu u útulku a pečlivě se o ni stará. „Vždycky ji ostříhám, abych měl mladé proutí,“ dodal s tím, že naučit plést pomlázky se chystá také své děti.

Jako každý jiný podle svých slov tráví Velikonoce doma i ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Kolín Dalibor Zeman. „Nedá se nic jiného vymyslet. S manželkou si Velikonoce užijeme v klidu, půjdeme do přírody, uvaříme něco dobrého, zpříjemníme si svátky třeba sportem kolem domu,“ dodal.

Doma anebo na procházce stráví velikonoční svátky ředitelka Spirály pomoci Jana Kuncířová. „K tomu nějaké ruční práce a četba. Uděláme si zkrátka relax a pohodu. Kachna je v mrazáku, tak možná bude i sváteční oběd,“ popsala Jana Kuncířová s tím, že do barvení vajíček se doma pustili, ale jen v decentním počtu, aby se stačila sníst, když nebudou chodit koledníci.