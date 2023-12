Na náměstí hoří druhá svíčka na adventním věnci, zazpívala Leona Machálková

Na stejném místě prodává už šestým rokem, na místě spí v přistaveném karavanu. Hlavně kvůli krádežím, které se podle jeho slov dějí každoročně. „Snažím se to uhlídat, ale vždycky se něco ztratí, občas musím spát. Ale časy, kdy chodí zloději nejvíce, mám už pod kontrolou,“ doplnil Josef Přitasil. Prodej stromků se podle prodejců poměrně rozjíždí, minimálně u obchodního domu Tesco však byl začátek podle Pavla Ondráčka děsivě slabý.

Metalové kapely o vánočním Mazci peněžně podpořily Poslední šanci pro tátu Pavla

„Většinou to bývalo tak, že byl takový úvodní boom a ti, co nechtějí nic ponechat náhodě, hned dorazili. Ale letos jsem měl vážně strach, že to bude velká bída. Naštěstí už se to zlepšilo, čekám ještě velký nával před Vánoci. Budu tu ještě na Štědrý den dopoledne pro největší opozdilce,“ prozradil Pavel Ondráček, prodejce stromků u Tesca. Jehličnany lidé naleznou i naproti, u hobby marketu OBI. Tam mají část vystavenou před hlavním vchodem, zbytek nabídky se pak nachází uvnitř.

Jeptiška, vodník i Mrtvá nevěsta. V tanečních na Zámecké byl karnevalový rej

Tradičními prodejci vánočních stromů v Kolíně jsou i prodejny se zahradní technikou Hecht a Mountfield. Oba dva řetězce už jehličnany nabízejí u svých prodejen v ulicích Havlíčkova a Pražská. A kdo by ani tady nevybral, může vyrazit na parkoviště supermarketu Kaufland. Ve všech šesti případech obsluha zařídí ořez a zabalení pro bezpečný převoz domů. Zájemci mohou pořídit i jmelí, cena za jednu větvičku se pohybuje kolem 50 korun.