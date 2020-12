Podle nařízení vlády z doby před více než patnácti lety, kdy se byty stavěly, město nemůže s výší nájmu hýbat až do roku 2025.

„Znovu jsme to projednávali na ministerstvu pro místní rozvoj. Původně plánovaná změna nařízení vlády prošla připomínkovým řízením a po dvou letech se zjistilo, že vlastně není nezbytná, že by stačila změna smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení, dnes rozvoje investic (SFRI),“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar. Vláda tak už změnu řešit nebude, rozhodnout by měl výbor SFRI v únoru příštího roku.

„Je to dost zvláštní situace. Existovalo nařízení vlády, které se promítlo do všech smluv v době, kdy se byty stavěly. Po třech letech vláda toto nařízení, které bylo přímo jen pro kolínskou průmyslovou zónu, zrušila. A nyní se po dvou letech jednání zjistilo, že nelze revokovat nařízení, které už neexistuje,“ dodal starosta k situaci, pro kterou nemá ministerstvo žádný srovnatelný případ.

„Kolín je v tomto směru prostě diskriminovaný, takže se buď rozhodne o změně, nebo si počkáme do roku 2025,“ poznamenal starosta.

Dlouhé úřední projednávání je pro lidi bydlící na sídlištích Kasárna a Vodárna ekonomickou výhodou. Zatímco v ostatních městských bytech je v současné době nájemné kolem 72 korun za metr čtvereční, v bytech pro zaměstnance automobilky je to 59 korun. Průměrné komerční nájmy v Kolíně se přitom pohybují kolem 120 korun, někde dosahují 180.

Celkem má Kolín 851 bytů přednostně určených pro TPCA. Jejich nájemníci ale zároveň poukazují, že byty nejsou žádný luxus, protože v době, kdy se stavěly, byly šité trochu horkou jehlou. Sem tam někde zatéká, sem tam pěkně táhne přes netěsnící okna.

Jak ale připomněl místostarosta Michal Najbrt, Kolín do všech městských bytů včetně těchto průběžně investuje, aby jejich obyvatelům zajistil příjemné bydlení, k investicím do oprav však potřebuje také příjmy z nájmů, které se pak do bytového fondu vracejí.

Pokud by v únoru padl verdikt o možném zvýšení nájemného v bytech TPCA, následující rozhodnutí města o výši nájmu by mělo šestiměsíční lhůtu.