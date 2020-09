/FOTOGALERIE/ Město Kolín už je právoplatným majitelem domů čp. 124 a 125 v ulici Na Hradbách. Jedná se o starý rabínský dům a židovskou radnici. „Vlastnictví už je přepsané v katastru nemovitostí, za domy jsme zaplatili a máme klíče,“ potvrdil starosta Michael Kašpar.

Někdejší rabínský dům v ulici Na Hradbách. | Foto: Deník / Jana Martinková

V těchto dnech se chystá schůzka odborníků přímo na místě, kde se stanoví postup, co lze na zchátralých domech udělat hned a co do budoucna. „Nejdřív to bude vyklizení sutí, protože je tam nepořádek, a zabezpečení střechy zadního domu, která se propadá,“ předeslal starosta.