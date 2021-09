„Chceme kamery, které mají výrazně vyšší rozlišení, městská a státní policie vytipovaly lokality, kde jsou otočné kamery s vysokým rozlišením nejvíce potřeba. Současně budou mít kamery i lepší noční vidění,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

Nové moderní kamery nahradí stávají kamerové body například v Husově ulici na rozhraní městské památkové rezervace u Masarykova mostu, v ulici V Břízách poblíž dětského hřiště a školní družiny, v Tyršově ulici na šestnácipatráku, v Plynárenské ulici směrem k velkému kruhovém objezdu a v Bezručově ulici mezi mateřskou školkou a restaurací Barborka.

Starší kamery se ale nevyhodí, přesunou se do jiných lokalit, které policie vytipovala. Bude to třeba Družstevní ulice nebo ulice Míru, kde v poslední době docházelo k vloupáním do sklepních kójí. V těchto místech budou posazené níž, takže nižší rozlišení nebude tolik vadit. Třeba na šestnáctipatráku byla kamera velmi vysoko, takže zkrátka až dolů ne úplně dobře dohlédla.

„Nyní bude soutěžit dodavatele, uvidíme, zda se soutěž a instalace stihnou do konce roku,“ uvedl starosta.

Kamerový systém v Kolíně se buduje od roku 1997, v současné době čítá 37 pevných a tři mobilní kamery.

Nové kamery se mimo tento projekt objeví také v Pražské ulici od pekařství Hankonvec směrem k náměstí. Přesněji řečeno, už tam měly být, ale první výběrové řízení na dodavatele kamer nedopadlo. Soutěžilo se podruhé, nový dodavatel už je vybraný a podle místostarosty Michala Najbrta by kamery měly být instalované do konce října. Tyto speciální kamery budou hlídat časově omezené stání, zvládnou rozlišit registrační značku auta, spočítat si čas a pokud bude delší, nahlásit to jako přestupek.