/FOTO, VIDEO/ Dlouho odkládaná rekonstrukce Třídvorské ulice v Kolíně, výpadovky směrem na Týnec nad Labem a Pardubicko, se rozjíždí. Řidiče tam ale zatím nečekají větší komplikace, průjezd ulicí je toho času jen lehce omezen.

Práce v Třídvorské ulici, březen 2023. | Video: DENÍK/ Jana Martinková

Zúžený je průjezd křižovatkou s ulicí Na Vinici a z Třídvorské nelze vjet do Tovární ani z Tovární na Třídvorskou. Takto by to mělo vypadat ještě déle než měsíc.