„Čeká se na výrobu nových tabulí,“ potvrdil starosta Michael Kašpar, že stávající informační tabule, které budou opraveny a aktualizovány, doplní na všech stanovištích ještě nové.

Do sázení stromů se pustili posluchači kurzu Výsadba stromů v praxi, který pořádá Český svaz ochránců přírody, a Arboristická akademie, která v Kolíně působí. Sázelo se do sponu deset metrů do čtverce. Kořeny do půdy tak nyní začalo nově zapouštět několik odrůd hrušní, osm odrůd jabloní, několik odrůd slivoní švestek a renklód. Přibyly také třešně, višně, ořešáky královské a morušovníky.

Práce na revitalizaci stezky, obnova tabulí a doplnění o zajímavé interaktivní prvky, jako jsou tabulky poznání, edukační dendrofon, hlasy lesa, věž poznání, totem, potravní labyrint a další, by měly být hotové nejdéle do konce roku. Slavnostní otevření naučné stezky se ale plánuje až na jaro v rámci 13. ročníku výstavy o životním prostředí, která se uskuteční příští rok v dubnu.