Nyní už se v bývalém cukrovaru pilně pracuje. Jak dodal starosta Marek Semerád, radnice na přeměně tohoto brownfieldu pracuje víc než 15 let. „Ale až poslední dva roky se nám daří tuto investici s velkolepou pomocí evropských dotací skutečně a viditelně realizovat,“ řekl starosta.

„Jako teeneger jsem do tehdy ještě fungujícího cukrovaru chodil na brigádu. Později jsem s lítostí sledoval, jak se fabrika, která dávala obživu více než stovce zaměstnanců, mění doslova v ruiny. Teď jsem rád, že z těchto ruin děláme zase něco smysluplného,“ dodal Marek Semerád.

V bývalém cukrovaru budou školní dílny, sběrný dvůr, parkovací dům a sociální bydlení. Jako první přišla na řadu výstavba dílen pro řemeslné vzdělávání žáků základní školy. Vyjde na 25 milionů. Hlavní dotace, ze které už Cerhenice budují, je evropská a činí 17,7 milionu.

„Tuto dotaci doplníme dvěma menšími, a to z MAS Mezilesí, kde jsme podali žádost o čtyři miliony. Podali jsme také žádost o další dotaci na zateplení a rekuperaci, kde bychom měli získat dva miliony,“ rozklíčoval starosta. Dílny by měly být hotové do konce roku.