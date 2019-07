Složitější situace je mezi městem a společností Geosan, která rekonstrukci prováděla, v souvislosti se změnovými listy stavby. Těch je téměř 50. Zatím se firma s městem shodla cca na 20 z nich. „Byly to většinou menší položky a záležitosti, které jsme si vymínili my jako město, například změnu barvy mobiliáře, výměnu dlažby za jinak štípanou apod,“ říká starosta Michael Kašpar a vzápětí dodává, že ovšem na zásadních věcech zatím ke shodě nedošlo. Jedná se například o kanalizaci.

Ani jedna strana nechce, aby případná neshoda skončila u soudu. Město se tedy s Geosanem dohodlo, že vyberou soudního znalce, obě strany ho odsouhlasí a on následně vytvoří posudek. Zdá se, že na jednom by se město i Geosan mohly shodnout, je to jeden z nejrenomovanějších znalců v republice. Jeho odborný posudek pak vnese světlo do sporných změnových listů ze dvou úhlů pohledu – vliv na termín prací a vliv na cenu.

„Zatím ústně jsme se dohodli, že posudek zaplatí půl na půl město a Geosan. Připadá mi to ze strany Geosanu jako konstruktivní dohoda,“ shrnul starosta. Pokuta z prodlení činí kolem sedmi milionů.