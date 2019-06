Někteří kolemjdoucí poukazovali, ze otvory pro stromy podél silnice jsou malé, kolem kořenů budou mít samý beton a asflat, a dlouho tak žít nevydrží.

Jak uvedl místostarosta Michael Kašpar, některé otvory pro stromy se následně skutečně zvětšovaly, řešil to odbor životního prostředí. Konkrétně beton v okolí budoucího kořenového valu se odstraňoval. Dnes už podél Pražské ulice stojí první stromy se zavodňovacími vaky a obvodem kmínku 22 až 25 centimetrů. „V parčíku budou sadové úpravy, co se týče trvalek, bude tam pítko, mlat a vysázené sakury, podél silnice pak javory,“ upřesnil místostarosta.

Parčík by měl částečně změnit i vjezd do Sluneční ulice, která se tak vrátí do trasy, kterou měla před sto lety. Jinými slovy to znamená, že se má sjednotit plocha parčíku, kterou nyní Sluneční ulice rozděluje.

Tento týden by se měl v Pražské ulici pokládat finální asfaltový povrch. A od pátku 17. května by měla být normálně průjezdná s tím, že zbývající práce jako třeba chodníky by se pak dodělaly za provozu přibližně do konce měsíce.

Úplně původní termín dokončení celé akce byl loňský říjen.