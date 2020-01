Jenže pro osmdesátiletou seniorku je i supermarket v zóně daleko, jak si ve vzkazu pro radnici ve vánoční bedně přání posteskla.

Starosta Michael Kašpar připomněl, že do zóny pravidelně zajíždí městská autobusová doprava, ale dodal i další věc: menší supermarket by měl vzniknout v Ovčárecké ulici a měl by to být Penny market. „Na městě je podaný záměr,“ poznamenal kolínský starosta.

Dalším přáním z bedny, které jistě uvítají nejen senioři, bylo zábradlí u schodiště k městskému divadlu. „Už na tom pracujeme s městským architektem,“ ujistila místostarostka Kolína Iveta Mikšíková.