Práce na opravách silnic jsou na Kolínsku v plném proudu. Jen v nejbližším okolí Kolína musí řidiči počítat hned s několika uzavírkami a dopravními omezeními. Probíhají například práce na opravě mostu přes Pekelský potok, tedy na výjezdu z Kolína směrem na Prahu. Pracovat by se tam mělo až do pátku 18. prosince, naštěstí lze pracovat za provozu jen s omezením jízdních pruhů.

Rekonstrukce mostu přes Pekelský potok vyjde na téměř 12 milionů korun. | Foto: ŘSD

Hned ve dvou lokalitách se rekonstruuje u Červených Peček, kde už se jedná o úplné uzavírky. Opravuje se silnice v Bořeticích, hotovo by mělo být do konce října. Současně probíhá také rekonstrukce mostu na Bojišti. Tam by mělo být hotovo už koncem tohoto měsíce. Další most, který prochází opravou, je v Libenicích. Práce jsou naplánované do konce srpna a objížďka vede přes Polepy, Červené Pečky a Dolany.