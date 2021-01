Mění se i jednotlivé pavilony sloužící zdravotnickým účelům. Koncem loňského roku se dočkal bezbariérového přístupu pavilon E, kde sídlí záchranná služba, chirurgická či zubní ambulance a logopedie. Letos pak přijde na řadu bezbariérová úprava přístupu do budovy F (dětské ambulance, rehabilitace, ortoped) včetně rekonstrukce vstupních prostor.

Aktuálně běží také práce na objektu bývalého ředitelství nemocnice. V současné době se hlavně bourá, ale během letoška tam vyroste nové poradenské centrum. „Výhodou i pro pacienty bude zřízení nového kiosku, kde si budou moci opět koupit kávu, nápoje či něco malého k jídlu,“ sdělil starosta Jakub Nekolný a připomněl, že v přízemí budovy město už loni vybudovalo nemocniční kuchyň.

Rekonstrukce se dočká také přístupová chodba z hlavní budovy, dojde i na vybudování výtahu. „Tím se prakticky dokončí rekonstrukce budov ve vnitřku areálu, které společně se školou, jídelnou a nízkoprahovým centrem budou dotvářet ráz nemocniční zahrady,“ shrnul starosta.

Na pořadu dne je znovu i takzvaná žlutá poliklinika. Město se pustilo do hledání náhrady po dětské lékařce a povedlo se. „Bohužel nebude pro potřeby nové pediatrické ambulance možné nadále využívat prostory v Palackého ulici, a tak jsme začali upravovat přízemí budovy bývalé polikliniky. Na dalších jednáních záleží, zda tyto nově opravené místnosti budou sloužit pro praktického lékaře pro děti a dorost, nebo se sem nastěhuje obvodní lékař pro dospělé a v pavilonu F se opětovně podaří centralizovat pediatry,“ informoval starosta.

Nicméně i v pavilonu C, tedy v budově bývalé polikliniky, by v přízemí vlevo při vstupu z ulice měly být ordinace a vpravo nová lékárna. „Předpokládáme, že nová pediatrická ambulance bude otevřena v březnu. Lékárna snad do konce roku,“ doplnil starosta.

Letošní rok byl měl být podle Jakuba Nekolného milníkem i pro největší oříšek. Tím je už roky rozestavěná poliklinika. Proběhla už spousta jednání s různými zájemci, do toho přišel koronavirus, který vše zbrzdil – až zastavil. Ale podle starosty už nejde dál čekat. „I o tomto posledním objektu v areálu nemocnice musí být jasno. Budova by se měla prodat takové společnosti, která se zaváže v reálném termínu zde vybudovat zařízení zdravotních či sociálních služeb,“ dodal starosta.