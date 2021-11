Případy, kdy se chce přijít rodina s příbuzným rozloučit, jsou pak na domluvě s vedením konkrétního pracoviště. Samozřejmostí při návštěvách je ochrana dýchacích cest minimálně respirátorem FFP 2 a negativní PCR test provedený maximálně před třemi dny či negativní antigenní test provedený maximálně před 24 hodinami.

Poté také minimálně 14 dní ukončené očkování doložené certifikátem či prodělané onemocnění covid-19 potvrzené PCR nebo antigenním testem, když od prvního pozitivního záchytu neuplynulo více než 180 dní. Třeba je také dodržovat zvýšený hygienický režim (kromě respirátoru také plášť, dezinfekce rukou) a pochopitelně nechodit na návštěvu v případě klinických příznaků onemocnění či probíhající karantény.

Zpřísněná opatření mají od listopadu v Domově pro seniory Anna v Českém Brodě. Pro vstup do domova platí co do testování a respirátorů stejné podmínky jako v kolínské nemocnici, je tam však možnost si na místě udělat vlastní antigenní test. Návštěvníkům bude při vstupu měřena teplota, pokud bude vyšší než 37,0°C, nebude návštěva umožněna, i když bude výsledek antigenního testu negativní.

„Prosíme naléhavě o dodržování opatření, chráníte tak nejen sebe, ale hlavně klienty a personál domova seniorů,“ řekla ředitelka Lucie Hovorková.